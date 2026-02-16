Почти 200 участков под ЛПХ подготовили для многодетных нижегородцев
Администрация Нижнего Новгорода четырьмя постановлениями от 16 февраля 2026 года утвердила перечни земельных участков для бесплатного предоставления многодетным семьям под личное подсобное хозяйство (ЛПХ). В общей сложности в перечень включены 199 участков.
Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ
Все они расположены более чем в 50 км от Нижнего Новгорода — на улице Князя Черкасского в деревне Межуйки городского округа Бор. Площадь участков составляет от 830 до 2,4 тыс. кв. м.