В Уфе эвакуировали три колледжа, лицей и южный автовокзал

В Уфе эвакуировали инженерный лицей на Кольцевой улице, Башкирский экономико-юридический колледж, Уфимский колледж радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности и Уфимский художественно-промышленный колледж, а также южный автовокзал. Об этом сообщает телеканал UTV со ссылкой на очевидцев.

«На электронную почту колледжей поступили письма об угрозе»,— сообщили «Ъ-Уфа» в пресс-службе министерства просвещения Башкирии. Руководство колледжей незамедлительно предприняло меры по обеспечению безопасности всех находящихся внутри здания. «Согласно разработанному алгоритму действий была проведена эвакуация студентов и сотрудников, а также вызваны представители органов внутренних дел для проверки поступившей информации и оценки ситуации. Пострадавших нет»,— отмечается в сообщении.

Майя Иванова