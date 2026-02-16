Парк развлечений в Нефтекамске продают за 150 млн рублей

На Avito выставлен на продажу единственный парк развлечений в Нефтекамске. Начальная цена составляет 150 млн руб.

Территория парка аттракционов — около 5 га. Отмечается, что за год парк посещают около 1 млн человек.

В парке расположены детские площадки с малыми архитектурными формами, прогулочные зоны с фонтаном и скамейками, активные зоны с аттракционами, а также точки общепита.

Среди аттракционов — 50-метровое колесо обозрения, автодром, цепочная карусель, батутная арена и так далее. Часть оборудования ввели в эксплуатацию в 2024–2025 годах. Владельцем аттракционов, следует из объявления, является ООО «Рубин».

В парке также работает культурно-досуговый центр Fontan — восьмигранное деревянное здание вместимостью 120–150 гостей, введенное в эксплуатацию в 2018 году.

Как следует из объявления, арендные поступления составляют более 1,5 млн руб. в месяц с ежегодной индексацией ставок. Общая ежемесячная выручка парка превышает 6 млн руб., а в периоды массовых мероприятий возможен дополнительный доход за счет временных операторов и сезонных форматов.

По данным «Спарк-Интерфакс», ООО «Рубин» зарегистрировано в Удмуртии в январе 2017 года. Компания занимается арендой и управлением собственным или арендованным недвижимым имуществом. С 2022 года принадлежит Вагизу Гималтдинову. Первым владельцем, с 2017 до 2019 года, был Рафил Мавлиев (отец мэра Уфы Ратмира Мавлиева). В 2024 году выручка составила 53,72 млн руб., чистая прибыль — 42,77 млн руб.

Майя Иванова