Селлеры переходят в онлайн

В 2025 году с российского рынка ушли как минимум 28 модных брендов. Как ранее писал “Ъ”, особенно ощутимым это стало для торговых центров. Больше четверти управляющих российскими ТЦ отметили сокращение на 10-15% доли площадей, занимаемых магазинами одежды, обуви и аксессуаров. Тему продолжит Дарья Надина.

Иногда речь идет о сворачивании бизнеса, иногда бренды трансформируют свое присутствие на рынке и, например, активнее работают онлайн. На это указывают данные «Чек Индекса», согласно которым число покупок одежды и обуви в 2025 году в офлайне снизилось на 17%, а в онлайне — выросло на 9%. Причем клиенты выбирают разные вещи в магазине и онлайн, говорит соосновательница бренда Arny Praht Анна Прахт: «Это два совершенно разных канала — работа онлайн и работа офлайн, разный покупательский опыт. Мы даже замечаем, что разные изделия люди покупают. Потому что, когда ты приходишь в магазин вживую, тебе важны фактура, цвет, свет, и много таких чувственных факторов. А на маркетплейсе люди выбирают по функциональности изделия».

Есть и другие различия потребительского поведения, которые хорошо известны маркетплейсам. Благодаря аналитике клиентского опыта, которую они собирают на постоянной основе, онлайн-площадки составляют список рекомендаций для селлеров, создают обучающие модули. Так, РВБ и Агентство стратегических инициатив чуть больше года назад запустили программу поддержки предпринимателей «Платформа роста» для того, чтобы увеличить пул российских брендов на Wildberries и объяснить им механику спроса, продолжает Анна Прахт: «Во время обучения на "Платформе роста" очень много было полезных инсайдов от коллег. В том числе про то, какой функционал востребован у изделий. И нам это очень помогло при формировании ассортимента».

Очевидно, что маркетплейсы стремятся поддержать своих селлеров, привлечь новых и предоставить им разные преференции и инструменты для комфортной работы с клиентами. Это в том числе реклама на билбордах, коллаборации, обучающие программы. В этот список можно добавить и формат, о котором ранее писал “Ъ” — доставка по модели click & collect. Эта модель предполагает бронирование покупателем товара на маркетплейсе и самовывоз из магазина бренда, а не из пункта выдачи заказов онлайн-площадки. Формат может помочь ритейлерам уменьшить долю возвратов.