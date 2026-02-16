В Ульяновске подводников заставили вывести 450 млн рублей из теневого оборота

Арбитражный суд Ульяновской области по иску заместителя прокурора Ульяновской области вынес решение о возврате в бюджет 450 млн руб. компанией «Подводно-технические работы» (ООО, ПТР), сообщила в понедельник прокуратура Ульяновской области.

Фото: Владимир Персиянов, Коммерсантъ

Как сообщает ведомство, в ходе прокурорской проверки деятельности компании стало известно, что руководство компании ПТР «с целью неправомерного вывода в теневой оборот денежных средств, полученных, в том числе, из бюджета в рамках исполненных государственных контрактов, заключила в 2018-2019 гг. с ООО «Производственная строительная компания “Батис”» ряд мнимых сделок, по которым псевдоконтрагенту было перечислено более 450 млн руб.». Прокуратура отмечает, что эти действия повлекли незаконное получение руководством ООО «Подводно-технические работы» налоговой выгоды в виде возмещения НДС, что и явилось основанием для направления прокуратурой в региональный Арбитражный суд искового заявления.

ООО «ПТР» зарегистрировано в Ульяновске в 2006 году. Основной вид деятельности — строительство водных объектов, производство дноочистительных, дноуглубительных работ. Владельцы — Андрей Кирин и Андрей Журлов. По итогам 2024 года компания имела выручку 270 млн руб., чистую прибыль — 158 тыс. руб.

Мотивировочная часть решения была опубликована в минувшую пятницу. Как отмечается в документе, в 2018-2019 годах ПТР заключило восемь договоров с ПСК «Батис» о предоставлении компании ПТК в аренду барокамер РКМ-458 и «Драгер». Всего за якобы ПТК произвела в 2020-2021 годах на счет «Батиса» около 300 платежей.

Ответчик исковые требования не признал. Однако арбитражный суд пришел к выводу, что должность директора ООО «ПСК “Батис”» была чисто номинальной, сама ПСК «Батис» эти барокамеры не закупала, данных об обслуживании, содержании и ремонте барокамер предъявить не смогла, «основная часть денежных средств компанией “Батис” была обналичена или переведена на счета физических лиц, то есть выведена из легального оборота, а не направлена на осуществление финансово-хозяйственной деятельности».

Суд согласился с доводами прокуратуры, признал сделку фиктивной и вынес решение взыскать с обеих компаний в бюджет РФ солидарно всю сумму 450 млн руб.

По данным источника, близкого к облпрокуратуре, по факту фиктивного перечисления и расходования бюджетных средств следственные органы регионального УМВД возбуждали уголовное дело. В УМВД эту информацию подтверждать не стали, но и не опровергли.

Сергей Титов, Ульяновск