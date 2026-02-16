Огромную лабубу сожгут на Масленицу в Липецкой области

Археологический парк Аргамач в Елецком районе Липецкой области планирует отпраздновать Масленицу сжиганием фигуры лабубу. Информация об этом появилась в Telegram-канале регионального правительства. Проводы зимы запланированы в парке на 21 февраля. Мероприятие получит название «Археологическая Масленица».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

О выборе персонажа для сжигания в 2026 году парк объявил в своих соцсетях в формате конкурса в начале февраля. Победил пользователь, который, по словам представителей парка, с «удивительной интуицией предопределил, какой персонаж будет отдан в объятия огня в этом году». В комментариях под записью некоторые липчане отметили, что не поедут на праздник, поскольку опасаются реакции своих детей на подобное зрелище.

На Масленицу 2025 года в парке Аргамач сожгли пятерых «злодеев» — Белого Ходока, Волан-де-Морта, Венома, Фредди Крюгера и Хагги Вагги. По убеждению организаторов мероприятия, арт-объекты сгорели «как символ очищения русской традиционной культуры от засилья чуждых нам ценностей».

«Огонь поглощает злодеев, освобождая место для добра и света. Сожжение этих символов зла — это не просто зрелищное представление, это ритуал очищения, победа над темными силами. Это напоминание о том, что добро всегда побеждает зло, свет рассеивает тьму, а надежда никогда не умирает»,— отмечалось в соцсетях парка.

Денис Данилов