Жителя Кемерово лишили гражданства за оскорбления властей в соцсетях

Сотрудники МВД лишили гражданства жителя Кемерово. По версии ведомства, он распространял в соцсетях, иностранных СМИ и мессенджерах этнических диаспор материалы, дискредитирующие и оскорбляющие органы власти.

Мужчина также заявлял о планах оказать «содействие иностранному государству», следует из пресс-релиза регионального управления МВД. Это, как считает ведомство, угрожало безопасности России.

Житель Кемерово должен покинуть территорию России в ближайшие 15 дней. Его паспорт признан недействительным, документ изъяли.