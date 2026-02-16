В Прикамье за одиннадцать месяцев 2025 года среднемесячная зарплата выросла на 14%

Среднемесячная номинальная заработная плата работников организаций в январе-ноябре 2025 года составила 80,9 тыс. руб. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года она выросла на 14%. Об этом сообщает Пермьстат.

Реальная зарплата, скорректированная с учетом роста цен, выросла на 4,1% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. В ноябре средняя зарплата по всем отраслям достигла 82,5 тыс. руб., что на 12,3% больше, чем в ноябре 2024 года.

Наибольшие зарплаты были зафиксированы в сфере информационных технологий. Среднее денежное вознаграждение с января по ноябрь в этой области составила 117,1 тыс. руб. Наименьшие зарплаты — в сфере гостиниц и предприятий общественного питания. В период с января по ноябрь среднемесячный доход составил 45,5 тыс. руб