«Идея на миллион с Олегом Богдановым»

С начала 2026 года главной темой на рынке является искусственный интеллект и все, что с ним связано. Например, появление различных ботов, которые полностью меняют конфигурацию, подход к инвестиционному процессу. Как ориентироваться в сложившемся тренде? На какие компании стоит обратить внимание? И будут ли инвесторы корректировать свои портфели? Об этом — экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов.

Олег Богданов: Barclays bank на выходных разослал клиентам свой анализ ситуации на площадках. В нем сказано, что рынок делится только на два фактора: компании, устойчивые к развитию искусственного интеллекта, и неустойчивые, они могут исчезнуть в связи с развитием ИИ. Инвестиции идут только в этом направлении. Их объем до 2030 года банк J.P. Morgan оценивает примерно в $5 трлн. То есть весь инвестиционный процесс, весь CAPEX компаний уходит в развитие искусственного интеллекта. И для традиционных портфелей возникает много рисков. Их точно будут пересматривать как раз в зависимости от того, насколько компания устойчива к развитию агентского искусственного интеллекта. Процесс развивается очень бурно.

