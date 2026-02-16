Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Над Брянской областью за сутки уничтожили 229 беспилотников ВСУ

За прошедшие сутки над Брянской областью уничтожили 229 беспилотников ВСУ, сообщил 16 февраля губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

По словам главы региона, в отражении атак БПЛА участвовали подразделениями ПВО Минобороны, мобильно-огневые группы бригад «БАРС - Брянск», спецподразделения Росгвардии.

Ранее господин Богомаз сообщал, что 15 февраля Брянская область пережила «самую мощную и массированную атаку». В результате ударов были нарушены электро- и теплоснабжение. В регионе подключили резервную генерацию.

