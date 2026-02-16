Суд в Карелии признал обжалование решений призывных комиссий уклонением от службы

Петрозаводский городской суд Республики Карелия признал местного жителя, на протяжении нескольких лет регулярно обжаловавшего решения призывных комиссий, виновным в уклонении от призыва на военную службу (ч. 1 ст. 328 УК РФ). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Согласно материалам дела, состоявший на воинском учете с 2015 года 27-летний житель Петрозаводска с 2018 года неоднократно не являлся в военкомат по повесткам без уважительных причин и систематически обжаловал решения призывных комиссий. В этом усмотрели злоупотребление правом на меры судебной защиты, так как гражданин зачастую действовал «без заинтересованности в итоговом судебном решении».

Фигуранту назначили штраф в размере 100 тыс. рублей, а также обязали возместить 40 тыс. рублей судебных издержек. Приговор не вступил в законную силу.

Артемий Чулков