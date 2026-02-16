В Прикамье за 250 млн рублей продают ретрит-центр

В поселке Юго-Камский Пермского края на продажу выставлен ретрит-центр. Объект оценен в 250 млн руб., пишет «Новый компаньон». Комплекс включает не только ретритный, но и wellness-цeнтр, а также жилье, зоны для отдыха, залы для йоги и медитации. Кроме этого есть спа-центр, крытый термальный бассейн, бани, форелевые пруды, площадки для кемпинга и палаточных городков. Объект оснащен канализацией, холодным и горячем водоснабжением, отоплением и видеонаблюдением.

Кроме того, комплекс включает в себя фермерское хозяйство. Оно используется в целях содержания скота и птицы, переработки сырья и прямой реализации готовой продукции в том числе для нужд ретритного центра. Также на территории расположена пасека и ленточная пилорама.