В Иркутске на пять лет осудили участника группы автоподставщиков

Свердловский районный суд Иркутска вынес обвинительный приговор в отношении местного жителя, участника организованной группы, занимавшейся инсценировкой ДТП с целью получения страховых выплат. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Приангарья, гражданин признан виновным в совершении мошенничества в сфере страхования. Ему назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Суд установил, что в 2019 году в Иркутске уроженец Республики Азербайджан создал преступную группу из 39 человек, в которую вошел и подсудимый. Участники группы специально приобретали подержанные японские автомобили до 2010 года выпуска, после чего оформляли их на родственников и знакомых. Для таких автомобилей выплачивалась наибольшая сумма страхового возмещения в случае ДТП, а стоимость восстановительного ремонта была занижена. За вознаграждение участники преступной группы подбирали граждан, которые выступали в качестве виновников инсценированных аварий.

Во время предварительного расследования подсудимый заявил ходатайство о досудебном соглашении, полностью признал вину и активно сотрудничал со следствием. С него также взыскали более 5 млн руб. в пользу страховых компаний.

Уголовные дела в отношении лидера группировки и других участников находятся на предварительном расследовании или рассматриваются в суде.

Влад Никифоров, Иркутск