Правительство утвердило дополнительную площадку для КРТ в Дзержинске

Правительство Нижегородской области опубликовало постановление о комплексном развитии незастроенной территории в границах микрорайона Западный-3, проспекта Циолковского, улиц Гайдара, Маяковского и Бутлерова, а также бульвара Мира в Дзержинске. Площадь земельного участка составила 8,2 га, следует из документа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Как писал «Ъ-Приволжье», площадку подготовили как дополнительный участок для первого проекта КРТ жилой застройки в Дзержинске. В марте 2025 года власти объявили торги на площадку в границах проспекта Дзержинского, улиц Черняховского, Чапаева, Пирогова, Матросова и Студенческой, однако инвесторы не нашлись и территорию под застройку решили расширить.

Дополнительный участок позволяет построить 173,2 тыс. кв. м недвижимости, из которой жилая площадь составит 109,2 тыс. кв. м. Повторные торги КРТ в Дзержинске планируют объявить в 2026 году.

Владимир Зубарев