Контр-адмирал Коваленко осужден по делу о хищении 592 млн рублей у Минобороны

В Москве гарнизонный военный суд приговорил контр-адмирала в отставке Николая Коваленко к четырем с половиной годам колонии общего режима. Ему вменили организацию хищения средств Минобороны в размере 592 млн руб. При этом назначенный срок контр-адмирал отбывать не будет.

«Освободить от основного наказания в виде лишения свободы из-за болезни», — сказал судья (цитата по ТАСС).

По версии следствия, в 2013-2017 годах у военного ведомства похитили деньги, выделенные на четыре госконтракта с Саратовским радиоприборным заводом, «Союзом-М» и заводом «Электроприбор». По материалам дела, под видом отремонтированных запчастей по факту поставили непригодные, купленные в 2012 году на Украине за 40 млн руб.

Бывший начальник службы ракетно-артиллерийского вооружения в Главкомате ВМФ Василий Витченко приговорен к трем с половиной годам колонии общего режима, штрафу в размере 400 тыс. руб. Он лишен воинского звания капитана 1-го ранга запаса. Бывший консультант департамента ВМФ «Рособоронэкспорта» капитан 3-го ранга запаса Андрей Клокоцкий получил три года и штраф, экс-глава «Союза-М» Замир Ахмедов приговорен к четырем годам и штрафу в размере 500 тыс. руб. Бывший руководитель завода «Электроприбор» Муталиб Эмиралиев получил восемь лет, ему назначен штраф в размере 800 тыс. руб. Экс-директор Саратовского радиоприборного завода Евгений Мурашев получил три года и штраф в размере 500 тыс. руб. Начальник службы развития и эксплуатации ракетно-артиллерийского вооружения управления кораблестроения ВМФ Вадим Мовчан — пять с половиной лет и штраф 500 тыс. руб. Он лишен звания капитана 1-го ранга запаса.

Исключая господина Коваленко, всех осужденных взяли под стражу в зале суда. Суд при этом отказал в удовлетворении гражданского иска Минобороны, указывает ТАСС.