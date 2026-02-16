В Верхней Пышме на соревнованиях по мотокроссу погиб 67-летний спортсмен

В Верхней Пышме во время соревнований по мотокроссу погиб спортсмен Александр Таликин. Информация об этом появилась в группе «Мотокросс c Бабиковым Артемом. Все про мотокросс».

Фото: Андрей Пронин, Коммерсантъ Зимний мотокросс

Фото: Андрей Пронин, Коммерсантъ

Колесничему экипажа №72 Александру Таликину стало плохо на тренировке. Позднее стало известно, что он умер. «Это огромная трагедия для всего нашего мотокросс сообщества»,— написал автор паблика.

Несмотря на инцидент, соревнования по мотокроссу продолжили. «Как сказал Юрий Антонов — Саша точно не хотел бы, чтобы гонки отменили из-за него, он всегда жил этим спортом на полную»,— говорится в сообщении.

Александру Таликину было 67 лет. Он жил в Верхней Пышме, был кандидатом в мастера спорта.

Чемпионат по мотокроссу проходил в Верхней Пышме 14 февраля. В нем приняли участие как взрослые, так и детские группы.

Анна Капустина