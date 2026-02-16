В Казани на капремонт трамвайных путей необходимо 7,4 млрд рублей
На 2026 год общая стоимость капитального ремонта кабельного энергохозяйства в Казани оценивается в 8,9 млрд руб. Большая часть из этой суммы (7,4 млрд руб.) потребуется на ремонт трамвайных путей, рассказал на аппаратном совещании директор МУП «Метроэлектротранс» Айдар Абдулхаков.
Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ
По его словам, в Казани из 138 км трамвайных путей капитальный ремонт необходим на 74 км. При этом 20 км рельсов были уложены еще в 1970-х годах и имеют двукратный износ. На обновление 85 км контактной сети потребуется 457 млн руб.
Кроме того, требуется модернизация четырех тяговых подстанций, на которых с 1980-х годов не проводился ремонт. На эти цели необходимо 426 млн руб.
В городе до сих пор эксплуатируются участки кабельных линий, проложенные в 1960-х годах: на ремонт 35 км линий потребуется 203 млн руб.
Также в депо используется оборудование, произведенное 50 лет назад, что не позволяет выполнять ремонт в полном объеме и с должным качеством. На закупку новых станков для ремонтных цехов необходимо еще 190 млн руб.