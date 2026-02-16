Зарубежные СМИ: Как Израиль ужесточил требования к Ирану на фоне переговоров с США?

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Тегеран должен вывезти обогащенный уран, прекратить его дальнейшее обогащение, ограничить дальность ракет до 300 км и ликвидировать так называемую ось сопротивления — сеть проиранских организаций, противостоящих Израилю. На этом фоне мировые СМИ обсуждают и силовой сценарий. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Как сообщает CBS News, еще в декабре Дональд Трамп на встрече с Биньямином Нетаньяху в Мар-а-Лаго заявил, что поддержит израильские удары по объектам иранской программы по созданию баллистических ракет, если соглашение с Тегераном не будет достигнуто. Спустя два месяца в американском военном сообществе начались внутренние обсуждения практической поддержки Израиля — от дозаправки военных самолетов до согласования их пролета через третьи страны. Однако Иордания, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты уже дали понять, что не допустят использования своего воздушного пространства для атак.

Военный сценарий при этом американские власти рассматривают всерьез, пишет Reuters. По данным агентства, американские вооруженные силы готовятся к продолжительной кампании против Ирана. Один из чиновников описал потенциальный конфликт как серию ударов не только по ядерным объектам, но и по правительственным и силовым структурам страны. Сам Трамп пригрозил Ирану очень жесткими мерами, если тот не пойдет на соглашение. Оно должно исключать наличие ядерного оружия, в противном случае страну ждет атака гораздо более мощная, чем летом 2025 года, предупредил президент США.

Параллельно Белый дом усиливает экономическое давление. Axios отмечает, что Трамп и Нетаньяху договорились бить по нефтяному экспорту Ирана в Китай — на КНР приходится более 80% поставок. В Вашингтоне рассчитывают, что сокращение этих доходов подтолкнет Тегеран к уступкам. При этом, как сообщает издание со ссылкой на источники, между союзниками нет единства. Нетаньяху убежден, что Иран не станет соблюдать никакую сделку, тогда как Трамп считает, что шанс на соглашение все же существует. Сам Израиль формулирует жесткие условия будущего договора. Нетаньяху требует вывоза всего обогащенного урана, уничтожения инфраструктуры обогащения, ограничения баллистических ракет дальностью до 300 км и демонтажа «оси террора» Ирана — сети поддерживаемых Тегераном вооруженных группировок в регионе, включая структуры в Ливане, секторе Газа, Сирии и Йемене.

На этом фоне Тегеран заявляет о готовности к компромиссу. Так, замглавы МИД Ирана сообщила British Broadcasting Corporation (ВВС) , что страна может начать обсуждать ограничения своей ядерной программы, если США поднимут вопрос снятия санкций. В качестве примера он указал на возможность снизить уровень уже накопленного высокообогащенного урана. При этом полную остановку ядерных разработок Иран не рассматривает. Ракетную программу, о которой говорит Израиль, Тегеран также обсуждать не готов.