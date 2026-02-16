В Новосибирске задержали захватившего заложницу местного жителя

Житель Новосибирска в нетрезвом состоянии взял в заложницу сожительницу. Мужчину задержали в результате штурма, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Об этом рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

ЧП случилось в доме на улице Курчатова. Местный житель сообщил полиции о конфликте с соседом. Им оказался ранее судимый мужчина. Он закрылся в своей квартире и через дверь сказал сотрудникам патрульно-постовой службы, что захватил заложницу. На место направили дополнительные силы ОВД и Росгвардии. Они проникли в квартиру на втором этаже через окно.

По данным МВД, задержанный мужчина нанес сожительнице телесные повреждения, а также пытался поджечь квартиру. Он доставлен в отдел полиции. Информации о состоянии женщины нет.