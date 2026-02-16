В Оренбуржье экс-глава сельсовета не смог обжаловать решение об отставке из-за утраты доверия

Бузулукский районный суд отказал в удовлетворении иска бывшего руководителя администрации Таллинского сельсовета о признании незаконным решения Совета депутатов о досрочном прекращении его полномочий в связи с утратой доверия. Об этом сообщает прокуратура Оренбуржья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

По информации надзорного ведомства, по результатам проведенной прокуратурой Грачевского района проверки установлен факт необоснованного использования чиновником муниципального жилища. Глава сельсовета не принял мер урегулирования возникшего конфликта интересов. Рассмотрев представление прокурора, представительный орган принял решение об отставке главы сельсовета.

Руфия Кутляева