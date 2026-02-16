Имущество бывшего вице-премьера Прикамья выставили на продажу за 38 млн рублей

Финансовый управляющий бывшего вице-премьера Пермского края Елены Лопаевой, находящейся в процедуре банкротства, объявила о проведении электронных торгов по продаже имущества экс-чиновницы. Как сообщает «Новый компаньон», на аукцион, назначенный на 27 мая, выставлены три объекта. Среди них нежилые помещения в пятиэтажных домах Перми по ул. Крупской, 23 и ул. Матросова, 6, с начальными ценами 15 и 7,5 млн руб. соответственно, а также земельный участок в деревне Сухая Пермского муниципального округа с начальной ценой продажи 15,5 млн руб. Заявки на участие в торгах принимаются с 16 марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Астахов Фото: Дмитрий Астахов

Напомним, неделей ранее финансовый управляющий госпожи Лопаевой обратился в Арбитражный суд Пермского края с просьбой привлечь ООО «Шмидт и Шмидт» к делу о банкротстве для поиска имущества должницы за границей. Исходя из материалов дела, у нее имелось недвижимое имущество в Италии.

Напомним, в сентябре 2024 года госпожа Лопаева была осуждена к четырем годам лишения свободы за хищение средств фонда «Содействие — XXI век» в размере 67 млн руб. Своей вины бывшая госслужащая не признала. Наказание она отбывала в хозяйственном отряде СИЗО. В феврале 2025 года суд предоставил госпоже Лопаевой отсрочку от наказания для воспитания несовершеннолетнего сына. Штраф она погасила полностью. В ноябре 2025 года суд заменил осужденной наказание с лишения свободы на ограничение свободы сроком на два года шесть месяцев и двенадцать дней.

В мае 2025 года Елена Лопаева подала заявление о самобанкротстве. Суд признал ее банкротом, в отношении должника введена процедура реализации имущества. В апреле в отношении госпожи Лопаевой было возбуждено исполнительное производство. Исполнительский сбор по нему составляет 4,735 млн руб.