Бензин в Нижегородской области за месяц подорожал на 1,7%

Автомобильный бензин в Нижегородской области в январе 2026 года подорожал на 1,7% к декабрю 2025 года, дизельное топливо — на 1,9%. Об этом сообщил Нижегородстат.

Средняя цена за литр бензина марки АИ-92 составила 61,5 руб., АИ-95 — 66,6 руб., АИ-98 и выше — 90 руб. Бензин этой марки подорожал на 2,2%. Литр дизельного топлива на АЗС в январе стоил в среднем 73,8 руб.

В 2025 году бензин на заправках в Нижегородской области подорожал на 10%, дизель — на 8,8%.

Владимир Зубарев