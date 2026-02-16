Хакеру Галееву дали пять лет за кражу 7 тыс. сертификатов «Детского мира»

Суд приговорил к пяти годам лишения свободы хакера, который атаковал IT-систему группы компаний «Детский мир». Как сообщил председатель СКР Александр Бастрыкин в интервью «Интерфаксу», речь идет об Эмиле Галееве. Помимо срока, суд назначил ему штраф в размере 500 тыс. руб.

По данным следствия, преступление было совершено в 2022 году. Галеев вместе с двумя подельниками арендовал шесть виртуальных серверов, установил средства анонимизации и разработал вредоносное ПО. В течение 12 дней злоумышленники атаковали информационную систему ритейлера.

«Следователи доказали причастность к этому преступлению Эмиля Галеева», — заявил господин Бастрыкин. Двое соучастников Галеева успели скрыться. Они объявлены в международный розыск. Суд заочно избрал для них меру пресечения в виде заключения под стражу.

Хакерам удалось подобрать пароли к 7 тыс. подарочных сертификатов и скопировать данные в собственную базу на одном из арендованных серверов. Раскрыть преступление помог глубокий технический анализ многотысячного массива цифровых данных, включавшего более 5 тыс. IP-адресов. По словам господина Бастрыкина, специалисты восстановили посекундную последовательность действий хакеров, установили их сетевые идентификаторы и используемое оборудование.