Немецкий ледокол Neuwerk вышел из строя в Балтийском море

У берегов острова Рюген в Балтийском море вышел из строя немецкий ледокол Neuwerk. Причиной стало снижение мощности одного из двигателей. Судно было пришвартовано в порту города Росток. На 16 февраля запланирован техосмотр, сообщает NDR.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: dpa / picture-alliance / Jens Buttner / ТАСС Фото: dpa / picture-alliance / Jens Buttner / ТАСС

Neuwerk будет стоять на якоре в порту Ростока до тех пор, пока причина повреждения не будет найдена и устранена. В настоящее время судну не хватает мощности для ледокольных работ.

Судно предназначено для разрушения льда в Балтийском море у острова Рюген и обеспечения беспрепятственного судоходства к терминалу СПГ. Пока Neuwerk не отремонтируют, его задачи у берегов Рюгена будет выполнять буксир VB Bremen Fighter.

По данным Федерального управления водных путей и судоходства Германии, Neuwerk — самый мощный ледокол в федеральном флоте. Тяговое усилие судна — 113 т.