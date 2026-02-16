В 2026 году в Кировском и Московском районах Казани отремонтируют 102 дома

В этом году в Кировском и Московском районах Казани планируется отремонтировать 102 дома. Об этом на аппаратном совещании сообщил глава администраций районов Казани Владимир Жаворонков.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В 2025 году в этих районах провели ремонт 37 домов. С прошлого года введены в эксплуатацию девять домов в общей сумме на 2 тыс. квартир. В 2026–2028 годах планируется построить еще 23 дома (на 6 тыс. квартир).

В прошлом году в дорожную инфраструктуру вложили 3,3 млрд руб. На эту сумму отремонтировали 24,4 км дорог.

Анна Кайдалова