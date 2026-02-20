Отмечены большие успехи, поставлены серьезные задачи
100 лет назад состоялась конференция Главнаук
В Москве завершила свою работу конференция Главнаук союзных республик. Заведующий Главнаукой РСФСР тов. Федор Петров рассказал об итогах конференции.
Во время конференции Главнаук союзных республик
Фото: РГАКФД, Коммерсантъ
По его словам, конференция показала, что во всем СССР достигнуты значительные успехи как в области научной работы, так и в области ее организации.
Очередными задачами в области научной работы являются: установление тесной связи научного исследования с задачами развития сельского хозяйства и промышленности, подготовка новых кадров молодых ученых. Количество аспирантов в 1927 году планируется довести до 2 тысяч человек.
Конференция констатировала необходимость расширения сети научно-исследовательских учреждений вообще и в особенности в области сельского хозяйства и индустрии.
На обсуждение правительств отдельных республик передан вопрос о создании общесоюзного планирующего органа в области научного исследования и изучения производительных сил СССР. Предполагается создание особого комитета по делам науки, искусства, охраны природы и музейного строительства при СНК СССР.
Установлены типы и порядок проведения экспедиций и съездов в пределах СССР.
Решено, что предметы и коллекции, которые выходят за пределы местного интереса, сосредоточиваются в центральных учреждениях республик. Памятники, связанные с историей местной культуры, остаются в местных учреждениях. Материалы, добытые общесоюзными экспедициями, распределяются так. Уникальные предметы передаются тем республикам, на территории которых они найдены, а материалы повторяющиеся — учреждениям, организовавшим экспедицию.
Названы первоочередные задачи на ближайшее время: повышение зарплат научным работникам, дооборудование и оборудование инструментами и аппаратами научных институтов, постройка специальных зданий в первую очередь для Третьяковской галереи и Ленинской библиотеки, улучшение бытовых условий научных работников, постановка специальных исследований старой и новой деревни, развитие краеведения.
Также необходимо углубление связи с зарубежной наукой и организация издания научно-популярной литературы, в которой чувствуется большая потребность.
О конференции Главнаук писали «Известия» в 1926 году.