Отмечены большие успехи, поставлены серьезные задачи

В Москве завершила свою работу конференция Главнаук союзных республик. Заведующий Главнаукой РСФСР тов. Федор Петров рассказал об итогах конференции.

Во время конференции Главнаук союзных республик

По его словам, конференция показала, что во всем СССР достигнуты значительные успехи как в области научной работы, так и в области ее организации.

Очередными задачами в области научной работы являются: установление тесной связи научного исследования с задачами развития сельского хозяйства и промышленности, подготовка новых кадров молодых ученых. Количество аспирантов в 1927 году планируется довести до 2 тысяч человек.

Конференция констатировала необходимость расширения сети научно-исследовательских учреждений вообще и в особенности в области сельского хозяйства и индустрии.

На обсуждение правительств отдельных республик передан вопрос о создании общесоюзного планирующего органа в области научного исследования и изучения производительных сил СССР. Предполагается создание особого комитета по делам науки, искусства, охраны природы и музейного строительства при СНК СССР.

Установлены типы и порядок проведения экспедиций и съездов в пределах СССР.

Решено, что предметы и коллекции, которые выходят за пределы местного интереса, сосредоточиваются в центральных учреждениях республик. Памятники, связанные с историей местной культуры, остаются в местных учреждениях. Материалы, добытые общесоюзными экспедициями, распределяются так. Уникальные предметы передаются тем республикам, на территории которых они найдены, а материалы повторяющиеся — учреждениям, организовавшим экспедицию.

Названы первоочередные задачи на ближайшее время: повышение зарплат научным работникам, дооборудование и оборудование инструментами и аппаратами научных институтов, постройка специальных зданий в первую очередь для Третьяковской галереи и Ленинской библиотеки, улучшение бытовых условий научных работников, постановка специальных исследований старой и новой деревни, развитие краеведения.

Также необходимо углубление связи с зарубежной наукой и организация издания научно-популярной литературы, в которой чувствуется большая потребность.

О конференции Главнаук писали «Известия» в 1926 году.

Материал подготовил Алексей Алексеев