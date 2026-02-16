В Нижнем Новгороде выявили 417 нарушений при уборке кровли многоквартирных домов

Государственная жилищная инспекция Нижегородской области за минувшие выходные, 14-15 февраля, проверила 1088 многоквартирных домов со скатными крышами во всех районах города Нижнего Новгорода. По данным ГЖИ, на 417 многоквартирных домах выявлены нарушения при уборке кровли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

В отношении всех крупных управляющих компаний города возбуждены административные дела.

Наибольшее количество нарушений при очистке кровель среди крупных домоуправляющих компаний с начала февраля выявлено в работе АО «ДК Советского района» — 70, ООО «Наш дом» — 57, ООО «ГУД» — 53, АО «ДК Канавинского района» — 46, АО «ДК Московского района» — 46, АО «ДК Нижегородского района» — 39 домов.

Как писал «Ъ-Приволжье», в Нижегородской области за последнее время произошло пять случаев, когда снег с крыши сошел на людей. Пострадали восемь человек, двое погибли.