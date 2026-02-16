В Нижнем Новгороде выявили 417 нарушений при уборке кровли многоквартирных домов
Государственная жилищная инспекция Нижегородской области за минувшие выходные, 14-15 февраля, проверила 1088 многоквартирных домов со скатными крышами во всех районах города Нижнего Новгорода. По данным ГЖИ, на 417 многоквартирных домах выявлены нарушения при уборке кровли.
Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ
В отношении всех крупных управляющих компаний города возбуждены административные дела.
Наибольшее количество нарушений при очистке кровель среди крупных домоуправляющих компаний с начала февраля выявлено в работе АО «ДК Советского района» — 70, ООО «Наш дом» — 57, ООО «ГУД» — 53, АО «ДК Канавинского района» — 46, АО «ДК Московского района» — 46, АО «ДК Нижегородского района» — 39 домов.
Как писал «Ъ-Приволжье», в Нижегородской области за последнее время произошло пять случаев, когда снег с крыши сошел на людей. Пострадали восемь человек, двое погибли.