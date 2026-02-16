«Грозовой перевал» собрал $77 млн в первые выходные

Американский фильм «Грозовой перевал» режиссера Эмиральд Феннелл по одноименному роману Эмили Бронте собрал $77 млн в мировом прокате за первые выходные. Как сообщает The Guardian, в кинотеатрах Северной Америки лента собрала $34,8 млн, став самой крупной премьерой года.

Общая сумма сборов может вырасти за счет США, поскольку 16 февраля в стране выходной в честь отмечаемого Дня президентов. По оценкам экспертов, с учетом этого фильм может собрать $82 млн. Таким образом, он окупит расходы на производство, которые составили $80 млн.

Большой интерес к «Грозовому перевалу» отмечается в Австралии, где сборы фильма составили $4,3 млн. Отчасти это может объясняться тем, что главные роли в фильме сыграли австралийские актеры Марго Робби и Джейкоб Элорди. Кроме того, по подсчетам сервиса PostTrak, чаще всего на «Грозовой перевал» идут девушки и женщины — на них приходится 76% проданных билетов.

Алена Миклашевская