В 2025 году в Челнах отремонтировали 118 домов

За 2025 год в Набережных Челнах капитально отремонтировали 118 домов, сообщила пресс-служба мэрии города.

За год в городе обновили 79 дворов по программе «Наш двор», построили 26 новых многоквартирных домов и привели в порядок 24 км дорог. Кроме того, провели капитальный ремонт двух школ и семи пищеблоков.

В 2026 году планируется отремонтировать еще четыре школы, шесть пищеблоков и провести ремонт в детском саду.

