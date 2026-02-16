В 2025 году в Челнах отремонтировали 118 домов
За 2025 год в Набережных Челнах капитально отремонтировали 118 домов, сообщила пресс-служба мэрии города.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
За год в городе обновили 79 дворов по программе «Наш двор», построили 26 новых многоквартирных домов и привели в порядок 24 км дорог. Кроме того, провели капитальный ремонт двух школ и семи пищеблоков.
В 2026 году планируется отремонтировать еще четыре школы, шесть пищеблоков и провести ремонт в детском саду.