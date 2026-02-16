Жительницу Самарской области оштрафовали за применение насилия в отношении полицейского

Приволжский районный суд признал виновной жительницу Самарской области по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Об этом сообщает пресс-служба Самарского областного суда.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации ведомства, 20 октября сотрудники правоохранительных органов прибыли в населенный пункт Хворостянского района, чтобы проверить сообщение о ненадлежащем воспитании детей гражданкой. Жительница находилась дома. Сотрудники правоохранительных органов потребовали пропустить их в дом с целью обследования жилищно-бытовых условий. Подсудимая ответила отказом и воспрепятствовала прохождению во двор и в дом.

Не желая подчиниться требованиям сотрудников полиции, гражданка умышленно нанесла один удар кулаком в область груди и один удар ладонью в область щеки представителя власти. Ему была причинена физическая боль без образования телесных повреждений.

Приговором суда подсудимой назначен штраф в размере 40 тыс. руб. Приговор не вступил в законную силу.

Руфия Кутляева