В Башкирии самозанятый обвиняется в мошенничестве при получении субсидии

В Дюртюлинском районе по результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о мошенничестве при получении субсидии из бюджета (ч. 1 ст. 159 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Проверка надзорного ведомства установила, что самозанятый местный житель обратился в районную администрацию с заявлением на получение финансовой поддержки в виде возмещения части затрат на приобретение оборудования. К документу он представил фиктивный договор купли-продажи подъемников и компрессора, акт приема-передачи и товарный чек. На основании этих сведений он получил субсидию в 220 тыс. руб., которую присвоил.

Майя Иванова