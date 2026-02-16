Снижение не отозвалось оптимизмом

Шестое подряд снижение ключевой ставки не повод для оптимизма. Во всяком случае, так считают опрошенные “Ъ FM” предприниматели. Которые, впрочем, выражают осторожную надежду на дальнейшее смягчение политики Банка России. С бизнесменами поговорил Леонид Пастернак.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Налоги и акцизы повысились, индексируемые цены и тарифы выросли, а стоимость овощей теперь сравнима с ценником на мясо. Все это — перераспределение инфляции между 2025-м и 2026 годом, пояснили в Банке России. Впрочем, теперь экономика возвращается к «сбалансированному росту», успокаивает регулятор. Более того, тренд дал совету директоров Центробанка карт-бланш на снижение ключевой ставки до 15,5%. Однако собеседники “Ъ FM” отмечают, что условия на рынке за последний год особо не поменялись.

Эффект от решения Центробанка сравним с влиянием сессии психолога, говорит исполнительный директор Ассоциации производителей парфюмерии, косметики и бытовой химии Петр Бобровский: «Не думаю, что снижение на 0,5% оказывает огромное влияние и дает возможность оптимистично смотреть на кредитование. Разве что в моральном плане это приятно. В реальной деятельности смягчение монетарной политики вряд ли принесет какие-то глобальные изменения. Простой подсчет показывает, что кредит стал всего на 0,5% дешевле».

Все еще высокая ставка — вершина айсберга макроэкономических проблем, объясняет президент группы компаний «Кабош» Дмитрий Матвеев: «Покупательская способность очень сильно упала. Автомобилей продается меньше, банкротств становится все больше, как и убытков. Ключевая ставка ЦБ — 15,5%.

При самом лучшем раскладе кредит будет стоить 21% со всеми сборами, без страховок. Поэтому никто в серьезные инвестиции с такими ставками не пойдет».

Предприниматели в разговоре с “Ъ FM” признают, что покупательная способность снижается не только у среднего, но и у высшего класса. Кризис на рынке затрагивает и тех, и других, подчеркивает управляющий директор Jet24 Павел Захаров, его компания занимается обслуживанием премиального авиатранспорта: «Ситуация влияет и на спрос в нашем бизнесе. Активность в других секторах падает, и люди активно режут расходы, лишний раз стараются без надобности не летать».

По прогнозу Центробанка, годовая инфляция в этом году составит примерно 4,5-5,5%. Инфляционные ожидания сохраняются на высоком уровне, предупредил регулятор. Эта неопределенность — главный страх малого и среднего бизнеса, отмечает гендиректор компании «Камов-Класс» Сергей Камов: «Я пользуюсь тарифом "комфорт плюс". И там все время ездят люди очень необычные. И в 90% случаев они говорят: это временное место работы, я бизнесмен и занимался перевозками, производством и тому подобным. И когда задаешь вопрос, почему так происходит, они отвечают, мол, невозможно выживать. Один из них рассказывал, как он распродает свои грузовые автомобили. Причем я спросил: "А сколько осталось? " Он говорит: "Всего восемь штук".

Есть замечательные люди, которые всегда в сложных моментах видят только возможность, и они выживают. За них всегда держу кулаки, их просто единицы».

В конце декабря глава РСПП Александр Шохин говорил, что бизнес ожидает в 2026 году инфляцию в 4,5%. При этом он отметил, что предприятия готовы к ключевой ставке, близкой к однозначному числу.

Леонид Пастернак