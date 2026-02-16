Минфин Башкирии подвел итоги рейтинга открытости бюджетных данных

13 районов и городов оказались в числе лучших муниципалитетов Башкирии по открытости бюджетных данных. Рейтинг составляет региональное министерство финансов Башкирии.

Ведомство оценивает бюджетный процесс муниципалитетов по четырем критериям: характеристика первоначально утвержденного бюджета, годовой отчет об исполнении бюджета, текущее исполнение, а также финансовый контроль и инфраструктура для обеспечения открытости бюджетных данных и составление проекта бюджета на новый год. Лидерами, набравшими по 150 баллов, стали Аскинский, Баймакский, Благовещенский, Буздякский, Дюртюлинский, Иглинский, Кигинский, Краснокамский, Кугарчинский, Мелеузовский и Мечетлинский районы, а также города Агидель и Октябрьский. Уфа наравне с Бакалинским и Нуримановским районами набрала 149,5 балла.

Последнее место по открытости бюджетных данных занял Абзелиловский район, получивший 133 балла.

По итогам 2024 года первые места получили Уфа, Октябрьский, Кумертау и Сибай, а также Альшеевский, Давлекановский, Кигинский, Краснокамский районы, они набрали по 144 балла. На последнюю позицию минфин тогда поместил Нефтекамск с 104 баллами.

Идэль Гумеров