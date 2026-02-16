Ленара Иванова уходит с поста министра семьи, труда и соцзащиты Башкирии

Ленара Иванова, с 2010 года руководившая министерством семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии, покидает пост.

Министр семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии Ленара Иванова

Фото: пресс-служба минтруда Башкирии

Фото: пресс-служба минтруда Башкирии

О кадровых перестановках на совещании правительства сообщил глава Башкирии Радий Хабиров. С чем связана отставка госпожи Ивановой, неизвестно. По словам господина Хабирова, она продолжит работу в региональном парламенте.

Кресло главы минтруда республики займет прежний первый заместитель министра Ольга Кабанова.

Ленара Иванова стала министром труда еще при администрации Рустэма Хамитова. С октября 2018-го по март 2021 года она совмещала пост главы ведомства с вице-премьерской должностью, на которой курировала вопросы демографии, здравоохранения, а также семейной политики и проблемы труда и занятости. После нее пост заместителя премьер-министра в этих же компетенциях получил Максим Забелин (ныне глава минздрава Подмосковья), а с начала 2025 года за демографическую политику отвечает глава минспорта Башкирии Руслан Хабибов.

Идэль Гумеров