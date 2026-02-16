Обама пояснил свои слова о существовании инопланетян

Бывший президент США Барак Обама прокомментировал высказывания о внеземной жизни после интервью подкастеру Брайану Тайлеру Коэну. Разъяснение господин Обама дал спустя несколько часов после публикации беседы, вызвавшей широкий резонанс в СМИ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Барак Обама

Фото: Kylie Cooper / Reuters Барак Обама

Фото: Kylie Cooper / Reuters

Во время блиц-опроса на вопрос: «Реальны ли инопланетяне?» — господин Обама ответил: «Они реальны, но я их не видел». Он добавил: «Их не держат в "Зоне 51". Там нет подземной базы, если только не существует огромного заговора, который скрыли от президента Соединенных Штатов». Эти слова подхватили мировые СМИ.

«Я старался придерживаться формата быстрых ответов, но раз уж это привлекло внимание, позвольте прояснить,— написал Барак Обама в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).— Статистически Вселенная настолько велика, что вероятность наличия где-то жизни высока. Но расстояния между звездными системами столь огромны, что шансы на наш визит к ним или их к нам крайне малы. Лично я за время своего президентства не видел никаких свидетельств того, что инопланетяне выходили с нами на связь. Честно!»

Теория о том, что власти США якобы скрывают инопланетян на базе "Зона 51" в штате Невада, существует много лет. В 2019 году около 1,5 млн человек записались на акцию «штурма объекта», но к аэродрому прибыли примерно 150 человек. Мероприятие завершилось несколькими задержаниями и переросло в музыкальный фестиваль.