В Териберке сотни машин с туристами вторые сутки стоят в пробке

В поселке Териберка из-за сильной метели закрыли дорогу. В пробке застряли сотни машин и автобусов, в том числе с китайскими туристами, передает телеканал «Звезда».

14 февраля планировалось провести три автоколонны — по 15, 50 и 100 транспортных средств, но проводить третью колонну не удалось, поскольку сломалась дорожная техника. Об этом на оперативном совещании в понедельник сообщила министр транспорта и дорожного хозяйства региона Юлия Полиэктова. По ее словам, только вечером 15 февраля удалось организовать проводку 118 автомобилей в составе колонны.

Глава Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что всего за воскресенье «по закрытому участку проведены более 280 легковых автомобилей и микроавтобусов». «Сегодня еще одна (колонна), в том числе с автобусами, выдвинется в сторону Мурманска», — указал он.

«В Териберке остались большие туристические автобусы и рейсовый автобус», — отметила министр Полиэктова (цитата по «Интерфаксу»).

Местная администрация организовала для людей пункты временного ожидания. Региональный минтранс сообщил, что в течение ночи на подъезде к Териберке работала спецтехника, в том числе погрузчик и экскаватор. Водителей в колонне призвали «строго придерживаться указанного порядка следования по маршруту», чтобы не допустить затора.