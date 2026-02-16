Экс-руководителя МУПа приговорили к условному сроку

Бывшему директору ООО «Пермское муниципальное унитарное предприятие “Городское коммунальное и тепловое хозяйство”» (ГКТХ) Людмиле Осинцевой назначили наказание в виде условного лишения свободы на пять лет со штрафом 500 тыс. руб. Соответствующий приговор был вынесен Свердловским райсудом, сообщает «РБК Пермь». Суд признал ее виновной в присвоении и растрате средств муниципальной управляющей компании.

Ее пособницу, директора и владельца ООО «Эверест» Наталью Якубину приговорили к четырем годам условно со штрафом 300 тыс. руб. Кроме этого, в пользу ООО «ПМУП «ГКТХ» с осужденных решено солидарно взыскать причиненный ущерб в размере 16,7 млн руб. Напомним, с 17 декабря прошлого года в отношении компании введена процедура наблюдения. Учредитель в лице ПМУП «ГКТХ» указал на долг 2,7 млн руб. Налоговый орган заявил о задолженности на сумму более 7 млн руб.

Как установило следствие, в 2021 году Людмила Осинцева предложила ИП Наталье Якубиной создать новую компанию ООО «Эверест». Юридически директором и учредителем была госпожа Якубина. Фактическим же руководителем была госпожа Осинцева. Заключив договоры на аварийное и текущее обслуживание многоквартирных домов, оформив фиктивные акты о выполнении работ, последняя присвоила и растратила не менее 16,7 млн руб. Перечисленные из ООО ПМУП «ГКТХ» в ООО «Эверест» деньги переводились на расчетный счет ИП Наталье Якубиной и личные карты Людмилы Осинцевой. Действия госпожи Якубиной квалифицировали как пособничество в тяжком преступлении (ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ).