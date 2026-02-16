Глава СКР затребовал доклад по уголовному делу об аварийном доме в Ульяновске

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал у руководителя следственного управления СКР по Ульяновской области Сергея Михайлова доклад о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела, возбужденного по факту бездействия властей по решению проблемы аварийного дома в Ульяновске и нарушения прав жильцов. Об этом в воскресенье вечером сообщил Информационный центр СКР (ИЦ СКР).

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Ведомство отмечает, что в комментариях в соцсети ИЦ СКР было размещено обращение по поводу длительного нерасселения жильцов многоквартирного дома на ул. Маяковского в Ульяновске. Двухэтажное деревянное здание 1966 года постройки находится в непригодном состоянии: несущие конструкции и перекрытия прогнили, фундамент разрушается. В 2020 году строение признано аварийным. Ранее местные СМИ неоднократно сообщали о проблеме, прокуратура направляла предписания о необходимости расселения дома, однако до настоящего времени благоустроенным жильем граждане не обеспечены, срок расселения установлен только на 2029 год, подчеркивает ИЦ СКР, отмечая, что региональное следственное управление по этому поводу уже возбудило уголовное дело.

Расследование поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Андрей Васильев, Ульяновск