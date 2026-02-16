США готовы предоставить статус беженца сжегшему Коран в Лондоне мужчине

Администрация Трампа рассматривает возможность предоставления убежища и даже американского гражданства 51-летнему Хамиту Коскуну, который сжег Коран у здания турецкого консульства в Лондоне в 2025 году. Как сообщает The Daily Telegraph, мужчине сейчас грозит повторный суд в Лондоне, и, если он его проиграет, США готовы помочь ему покинуть Великобританию.

Королевская прокурорская служба (CPS) добивается пересмотра решения апелляционного суда, который оправдал Хамита Коскуна за его действия у консульства Турции в Лондоне в феврале 2025 года. Тогда мужчина, который ранее получил статус беженца в Великобритании, сжег Коран, выкрикивая антиисламские лозунги. Ему предъявили обвинения в преследовании «религиозного института ислама» и в «нарушении общественного порядка», оштрафовав на £240. Позже он смог опротестовать эти обвинения при поддержке правозащитников.

Алена Миклашевская