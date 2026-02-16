В Кунгурском округе нашли пропавших туристов

Вечером 14 февраля в лесном массиве вблизи поселка Туркское Лесничество Кунгурского района заблудились трое туристов на снегоходах. Они сбились с маршрута из-за темного времени суток. Информация об этом поступила в поисково-спасательную службу Кунгурского муниципального округа. Как сообщается на странице службы «ВКонтакте», по прибытии к месту вызова, спасатели организовали поиски на снегоходах. После длительных поисков туристы были найдены в лесу. Никто из них не пострадал.

Фото: пресс-служба поисково-спасательного отряда КМО