Курултай Башкирии оценит инициативу о запрете пальмового масла в детском питании

В Курултай Башкирии поступил проект федерального закона о внесении изменений в закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов», сообщает пресс-служба башкирского парламента. Депутаты Госдумы планируют рассмотреть его в первом чтении в марте. Сейчас региональные парламенты готовят отзывы и предложения к документу.

Законопроектом предлагается запретить использовать в детском питании — школах, учреждениях соцзащиты, детских оздоровительных лагерях — пальмовое и пальмоядровое масла, а также их стеариновые фракции.

Согласно исследованиям, высокое содержание в пищевых продуктах насыщенных жиров и компонентов способствует развитию сердечно-сосудистых заболеваний. Также при нагревании пальмового масла образуются токсины, повышающие риск развития онкологии и плохо влияющие на репродуктивную функцию человека. «Пробел» в действующем законодательстве «не позволяет в полной мере соблюсти принципы безопасного питания для наиболее уязвимой категории населения», подчеркивается в пресс-релизе башкирского парламента.

Комитет Курултая по промышленности, инновационному развитию, торговле, предпринимательству и туризму предварительно поддержал законопроект. Его вынесут на голосование депутатов на февральском пленарном заседании.

Майя Иванова