«Конференция есть, а безопасности нет»

Примирительная речь Марко Рубио и попытка восстановить единство западного мира — в Мюнхене прошла очередная конференция по безопасности. США предложили союзникам меняться. В отношении Украины, в отличие от Дональда Трампа, глава Госдепа продемонстрировал менее позитивный настрой, однако пообещал последовательно добиваться мира. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что очередная встреча в Мюнхене в очередной раз завершилась без особых результатов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Итогом нынешней Мюнхенской конференции по безопасности можно считать попытку восстановить единство западного мира. Главный спикер форума Марко Рубио, как и предполагалось ранее, выступил с примирительной речью. В отличие от вице-президента Джей Ди Вэнса, который год назад буквально взорвал аудиторию. Госсекретарь сделал коллегам немало комплиментов, говорил об общих объединяющих ценностях, при этом четко дал понять, что Америка от своего курса не отступит. Хотите с нами, пожалуйста, но тогда перестраивайтесь. Нет, значит, дальше без нас.

При этом США по-прежнему считают Европу своим основным союзником, поддерживают НАТО и другие общие структуры. Тем не менее друзья должны, в частности, отойти от идеи глобального равенства и вернуть в качестве приоритета защиту собственных интересов, включая торговлю и национальную безопасность. Теперь что касается Украины и России: госсекретарь Соединенных Штатов отметил, что Белый дом твердо намерен добиваться мира. Однако в отличие от шефа, Дональда Трампа, Марко Рубио не столь оптимистичен в оценках. В Вашингтоне нет четкой уверенности, насколько серьезно Москва настроена на прекращение огня. Одновременно США, судя по всему, продолжат вооружать Киев и снабжать его разведданными. Также периодически вводятся санкции.

Глава Госдепа встретился с Владимиром Зеленским. О чем говорили, в принципе неважно. Сам факт является показательным. Рубио дает понять, что предстоящие переговоры в Женеве многое покажут. Хотя госсекретарь в них не участвует, сложно сказать, насколько его точка зрения учитывается при принятии соответствующих решений. Пока кажется, что новый раунд — это прежде всего набор идей, которыми предполагается обменяться.

Но вернемся к Европе. Судя по всему, им нравится быть обиженными и уязвленными. А что касается реальных дел, с этим по-прежнему все непросто. Предоставлять серьезные гарантии безопасности Киеву без Америки союзники не готовы. Канал связи с Россией, который грозится организовать Эмманюэль Макрон, если даже и заработает, непонятно какой от него будет толк. Очень может быть, что никакого.

Трамп же со своей политикой бульдозера совсем, конечно, не идеален, но все-таки реальные дела лучше бесконечных пустых разговоров. В результате получается, что Мюнхенская конференция есть, а безопасности больше нет. В качестве доказательства: сейчас острая тема осуждения — недавние учения НАТО в Эстонии, когда приглашенные украинские военные за день уничтожили два батальона условного противника из 12 натовских стран. Непонятно, кто кому в такой ситуации должен предоставлять указанные выше гарантии безопасности.

Дмитрий Дризе