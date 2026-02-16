В Самарской области возбуждено уголовное дело после пожара на нефтяной скважине
Следственное управление СКР по Самарской области возбудило уголовное дело после пожара на нефтяной скважине, во время которого пострадали четверо человек. Нефтегорская межрайонная прокуратура контролирует ход расследования, сообщили в прокуратуре региона.
Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ
Дело возбуждено по ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ.
Вчера, 15 февраля, примерно в 11:00 (MSK+1) при выполнении подрядной организацией ремонта на нефтяной скважине произошло возгорание подъемного агрегата. Огонь потушили 19 человек и семь единиц техники на площади 20 кв. м.
Четверо работников получили ожоги различной степени тяжести. Пострадавшие госпитализированы. Как сообщили в областном минздраве вчера вечером, пациенты находятся в состоянии средней и тяжелой степени тяжести.