Мэрия Уфы взыскивает с ФЖС РБ около 50 млн рублей

Администрация Уфы направила в арбитражный суд Башкирии два иска к АО «Фонд жилищного строительства Республики Башкортостан». В первом мэрия просит взыскать с ответчика 43,5 млн руб., во втором — 5,5 млн руб. Суть исковых требований неизвестна, дата предварительного судебного заедания пока не назначена.

АО «Фонд жилищного строительства Республики Башкортостан» принадлежит правительству региона, действует с 1998 года (до сентября 2025 года — как госпредприятие), занимается строительством жилой и коммерческой недвижимости. С 2011 года фонд специализируется на завершении строительства домов для обманутых дольщиков и возводит социальные объекты. В прошлом году убытки ФЖС РБ составили 217,7 млн руб. при выручке 470,6 млн руб. За последние четыре года совокупный убыток организации превысил 613 млн руб.

