При пожаре в многоэтажке в Норильске погиб человек

В Норильске произошел пожар в квартире девятиэтажного дома. Один человек погиб и 10 пострадали, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

ЧП случилось вечером 15 февраля на втором этаже дома на проспекте Металлургов. Из здания вывели 64 человека, еще двух спасли при помощи автолестницы. 10 пострадавших получили отравление продуктами горения, их госпитализировали.

Предварительная причина пожара — короткое замыкание электропроводки. Возгорание потушили на площади 25 кв. м. В тушении задействовали 33 человека и 10 единиц техники.