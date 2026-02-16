В Казани задержали подростков, угнавших автомобиль и избивших таксиста

В Казани полицейские задержали троих несовершеннолетних в возрасте от 16 до 17 лет, подозреваемых в избиении водителя такси и угоне автомобиля. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Татарстану.

По данным ведомства, трое подростков из Лаишевского района вызвали такси, во время поездки между ними и водителем произошел конфликт, переросший в потасовку.

После этого 16-летний подросток сел за руль автомобиля и, двигаясь по Горьковскому шоссе, не справился с управлением и врезался в отбойник.

В отношении законных представителей несовершеннолетних составлены административные материалы по ст. 5.35 КоАП РФ и ст. 3.11 КоАП РТ.

По сообщению прокуратуры республики, возбуждено уголовное дело по пп. «а», «в» ч. 2 ст. 166 УК РФ («Угон»).

Анна Кайдалова