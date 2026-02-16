Володин предрек «большую трагедию» в Европе из-за политики по смене пола

Политика Евросоюза по отмене возрастных ограничений и медицинских условий для смены пола приведет к «большой трагедии», заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он назвал решения европейских властей в этой области «сумасшествием и помешательством».

Господин Володин ссылается на стратегию Еврокомиссии, представленную в октябре 2025 года. В документе указано, что власти гарантируют защиту жертв дискриминации по признаку смены пола. Спикер Госдумы назвал эту политику «планами по дальнейшему превращению людей в суррогатов».

Вячеслав Володин указал, что большинство европарламентариев выступают за предоставление трансгендерным женщинам («движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России) таких же прав, как и женщинам, чтобы они могли рожать детей. Речь идет о докладе Европарламента, в котором изложены приоритеты Евросоюза на предстоящих переговорах в комиссии ООН по положению женщин, которые пройдут в марте. «Итоги голосования по этому вопросу в очередной раз показали уровень безумия и деградации»,— написал господин Володин в Telegram-канале.

В большинстве стран ЕС возможна юридическая смена пола. В некоторых странах сообщества допускается самоопределение. Это позволяет изменить указанный в официальных документах пол, следует из информации на сайте Евросоюза.