В Чувашии спустя пять часов отменили угрозу атаки беспилотников
На территории Чувашии отменили режим угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом в 05:10 сообщило МЧС России в официальном приложении.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
«Внимание! В Чувашской Республике отбой опасности атаки БПЛА», — говорится в сообщении.
Угрозу объявили в 23:45, она длилась более пяти часов. Последний раз об атаке БПЛА объявляли 15 февраля, в 18:35.