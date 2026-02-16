На территории Чувашии отменили режим угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом в 05:10 сообщило МЧС России в официальном приложении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Чувашии спустя пять часов отменили угрозу атаки беспилотников

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ В Чувашии спустя пять часов отменили угрозу атаки беспилотников

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«Внимание! В Чувашской Республике отбой опасности атаки БПЛА», — говорится в сообщении.

Угрозу объявили в 23:45, она длилась более пяти часов. Последний раз об атаке БПЛА объявляли 15 февраля, в 18:35.

Анна Кайдалова