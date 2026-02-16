Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Более 50% голосовавших уфимцев хотят назвать улицу в честь Павла Качкаева

По состоянию на 16 февраля, 57% голосовавших поддержали идею назвать улицу в Уфе в честь бывшего мэра Павла Качкаева. В голосовании, которое с 3 по 15 февраля проводила Главархитектура города, участвовали 211 человек, 120 из них поддержали идею.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Улица, которую планируют назвать в честь экс-мэра, находится между улицами Степана Злобина и Менделеева.

Господин Качкаев был главой администрации Уфы с 2003 по 2011 год. Впоследствии он был депутатом Госдумы трех созывов. Павел Качкаев скончался на 74-м году жизни в мае прошлого года.

Майя Иванова