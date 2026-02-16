Итальянская «Арка влюбленных» обрушилась в День святого Валентина

В итальянском регионе Апулия обрушилась скала Сант-Андреа, известная как «Арка влюбленных». К разрушению породы привели непогода и морская эрозия, сообщает Corriere Lecce.

Инцидент произошел 14 февраля, в День всех влюбленных. Мэр города Мелендуньо Маурицио Чистернино назвал произошедшее печальной новостью и «ужасным ударом в сердце». Президент региона Апулия Антонио Декаро созвонился с мэром, а также поручил муниципальной администрации провести осмотр всех мест происшествий, случившихся из-за непогоды. Информации о пострадавших нет.

На сайте региональной администрации сказано, что власти Апулии планируют и финансируют меры по смягчению последствий эрозии побережья. В частности, в 2025 году целевое финансирование выделили району Торре-Сант-Андреа, расположенному рядом с морскими скалами. Еще два аналогичных проекта